Трамп поручил команде устроить телефонный разговор с Путиным

Помощники избранного президента США получили указание: в первые дни после инаугурации устроить Дональду Трампу телефонный разговор с российскими лидером Владимиром Путиным. Об этом компетентные источники сообщили телеканалу CNN.

По данным телеканала, одной из тем беседы станет организация в ближайшие месяцы личной встречи двух президентов. Будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Инаугурация назначена на 20 января. Трамп ранее обещал прекратить конфликт на Украине через 24 часа после этого события, однако позже свое обещание пересмотрел. Как заявил спецпредставитель по Украине в администрации избранного американского лидера Кит Келлог, он хотел бы уложиться в 100-дневный срок, передает ТАСС.