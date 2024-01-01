Собянин: Семнадцать предприятий стали резидентами ОЭЗ "Технополис Москва" в 2024 году

Семнадцать предприятий стали резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в прошлом году. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Широкий пакет налоговых и таможенных преференций доступен 118 высокотехнологичным компаниям столицы по итогам 2024-го. Они создали порядка 18,6 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении.

Так, по словам Собянина, на площадке индустриального парка "Руднево" работают семь резидентов. Там производят БПЛА, а также комплектующие к ним. Четыре компании находятся в "Печатниках" и столько же - на площадке "Алабушево".

В декабре сообщалось, что площадка "Алабушево" стала центром развития фармацевтической отрасли. Там трудятся более полутора тысяч человек.