Москвичей предупредили о гололедице к вечеру понедельника

Температура воздуха в Москве после оттепели опустится ниже нулевой отметки. Сегодня в столице днем воздух прогреется до +3 градусов. Местами пройдет снег и мокрый снег. Усилится ветер.

В таких условиях на дорогах и тротуарах образуется гололедица, предупредил ведущий специалист "Фобос" Михаил Леус.

В ночь на вторник в столице и области будет минус 4-6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов.

Однако холода продлятся недолго. Хотя среда и четверг все еще будут морозными, но к концу недели снова потеплеет до плюс 2-4 градусов.