ВС России нанесли удар по аэродрому Михайловка в Сумской области. Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ВСУ используют этот объект для тренировок и запуска беспилотников.

Также, по данным подпольщиков, вечером 19 января был прилет на восточной окраине Сум. В результате уничтожены 18 военных ВСУ, еще около 30 ранены. Позже удар был нанесен по железнодорожной станции.

Целью ударов стали и военные объекты ВСУ в Шостке Сумской области. Первый прилет был в направлении Шосткинского института Сумского Государственного университета. Рядом находятся склады и административные зания, которые заняты военными. А после второго удара в районе асфальтобетонного завода последовала мощная детонация, передает РИА Новости.