Конфликт Певцова с "Ленкомом" получил продолжение

Конфликт Дмитрия Певцова с "Ленкомом" получил продолжение. Актер обвинил руководство театра в игнорировании творческого завещания Марка Захарова.

Певцов рассказал, что бывший худрук театра составил письмо режиссерскому управлению и директору театра с указаниями, как и каким образом расставляются спектакли в месячном репертуаре, а также какие постановки стоит убрать вовсе. Руководство "Ленкома" пожелания Марка Захарова проигнорировало.

После ухода из жизни режиссера театр начал производить массовые вводы в идущие спектакли. Многие постановки Захарова убрали из репертуара. С решением руководства театра Певцов не согласен.

"Я люблю, любил и буду любить "Ленком" Марка Захарова. Я отдал этому театру более 30 лет жизни, и он является моим вторым домом — тот театр Марка Захарова. <…> Я против того, что делает в "Ленкоме" нынешнее начальство. Именно против этого я выступал и буду выступать", — добавил актер.

Ранее Дмитрий Певцов рассказал, что со стены в фойе театра убрали его фотографию. Кроме того, из всех спектаклей "Ленкома" убрали дочь легендарного режиссера Александру Захарову.