Собянин рассказал о работе ресторанов в рамках проекта "Зима в Москве"

Столичный общепит переживает настоящий бум популярности. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, среднее число посетителей кафе и ресторанов увеличилось более чем на 8%, а выручка заведений выросла на 20%.

"Многие рестораны уже объявили о том, что часть прибыли за новогодние праздники отправят через благотворительные фонды на поддержку бойцов специальной военной операции. Мы полностью поддерживаем эту правильную и своевременную инициативу", - говорится в сообщении.

Мэр столицы рассказал о работе ресторанов в рамках проекта "Зима в Москве".

"В прошедшие каникулы многие заведения предлагали специальное новогоднее меню. Более 500 ресторанов и кафе присоединились к городскому проекту "Новогодний Московский завтрак". Гости заказали более 70 тысяч фестивальных сетов, особой популярностью пользовались сырники, омлеты и каши. По сравнению с прошлогодним сезоном продажи участников проекта увеличились почти в два раза", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Москву в новогодние праздники посетили семь миллионов гостей. Туризм в новогодние каникулы принес столице 136,8 млрд рублей.