Российские войска берут в окружение крупную группировку неонацистов в Великой Новосёлке - это один из ключевых укрепрайонов киевских боевиков в ДНР. После освобождения села Времевка наши штурмовые отряды значительно продвинулись на этом участке, заняли тактические высоты и нарушили логистику противника. Также украинские радикалы несут большие потери в районе Часова Яра, на Красноармейском направлении и в Курском приграничье.

Подразделения ВСУ в приграничных районах Курской области под постоянным огнем нашей артиллерии и авиации. Войска планомерно теснят националистов. Противник измотан, о подходе резервов не может быть и речи. Расчеты буксируемых орудий "Гиацинт - Б" уничтожили обнаруженные разведкой замаскированные позиции вражеской артиллерии с сорвали ротацию формирований противника.

С воздуха позиции боевиков громит авиация ВКС. Экипаж вертолета Ми-28 в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курском приграничье. А истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по бронетехнике и личному составу противника авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

В высшей степени эффективно зарекомендовали себя противотанковые управляемые ракетные комплексы, установленные на квадроциклах. В войсках их называют "кочующими огневыми точками". Мобильность и малозаметность позволяет подбираться практически вплотную к позициям противника и наносить удары по наблюдательным пунктам, оснащенным различной аппаратурой.

На юго-западе ДНР бои сейчас идут за Великую Новосёлку. С мест сообщают, что посёлок в шаге от окружения. Украинский гарнизон зажат с трёх сторон - ширина свободного коридора около полутора километров.

Танкисты Южной группировки войск уничтожили опорный пункт и орудие ВСУ на Часов-Ярском направлении. Огонь экипаж танка Т-80 вел с закрытой позиции. В районе Покровска боевики, опасаясь прорыва в свой тыл, взрывают шахты, но российская армия все равно неуклонно продвигается вперед.

Российские позиции - под надежной защитой систем противовоздушной обороны. Машиной переднего края называют зенитный ракетный комплекс "Стрела - 10". Прицельный огонь расчет может вести даже в движении.

Используется ЗРК "Стрела - 10" не только на передовой, но и для защиты уже освобожденный районов.