Он обещал вернуться. И ему действительно это удалось. Правда, теперь Трамп все меньше походит на веселого миллиардера. Это уже не тот Донни с оранжевым от флоридского загара лицом, как раньше подтрунивала нам ним пресса. Его фраза "I"ll be back " теперь звучит так же пугающе, как у Терминатора в исполнении Шварценеггера. Журнал Time снова поместил на обложку избранного президента США: лицо сурово, рука сметает документы со стола в Овальном кабинете.

Американская пресса продолжает заниматься своим любимым делом: со ссылкой на неназванные якобы официальные источники вбрасывать аудитории домыслы. Очередная партия - по поводу того, как может завершиться украинский конфликт:

"Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20 процентах Украины. Это похоже на перемирие, которое остановило, но не закончило Корейскую войну в 1953 году".

Журналисты New York Times фантазируют, что прекращение огня могло бы быть обеспечено европейскими так называемыми миротворческими силами: британскими, французскими и немецкими солдатами. Но русские, мол, хотят гораздо более крупной сделки, чем просто отказ от вступления Украины в НАТО. Требуют, чтобы США вывели свои войска и вооружения из Европы.

Хотя бы попытаться получить комментарий российской стороны редакция не удосужилась. Владимир Путин еще в июне прошлого года озвучил инициативы по мирному урегулированию. С тех пор ситуация для Киева только катастрофически ухудшалась. И, очевидно, что без согласия Москвы никаких сделок по Украине быть не может. По данным CNN, Трамп дал указание помощникам организовать телефонный звонок с президентом нашей страны через несколько дней в ближайшие несколько дней.