Освобожденные в Газе заложницы получили "памятные подарки" от ХАМАС

Ликованием и салютами встретили этой ночью на Западном берегу реки Иордан 90 палестинцев. Их освободили из израильских тюрем в рамках перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС.

На улицы вышли тысячи человек. Автобусы с символикой Красного креста едва могли проехать сквозь толпу. В общей сложности по условиям сделки домой должны вернуться тысяча палестинцев и 33 гражданина еврейского государства.

Первых трёх израильтян отпустили несколькими часами ранее. Движение ХАМАС опубликовало видео, как заложниц везут к границе. Каждой вручили пакеты с сувенирами - картой сектора Газа и фотографиями в плену. На этих кадрах - трогательная встреча девушек с родными. Одна из них в день захвата лишилась двух пальцев. Как сообщили в ЦАХАЛ, это следствие ранения.

В рамках первого этапа соглашения израильские войска отойдут к границам сектора Газа, но останутся в его пределах. Одновременно в анклав пойдет гуманитарная помощь, которую ранее блокировали на границе - 600 грузовиков в сутки. Первые уже прибыли к месту назначения.