В Москве прошел фестиваль "Покровский собор"

Более шести тысяч любителей авторской песни и поэзии собрались в Москве на пятом Всероссийском патриотическом фестивале "Покровский собор". Мероприятие прошло в Гостином дворе.

Приветствие участникам творческого форума направил Владимир Путин. Президент отметил, что это всегда большое, запоминающееся событие в культурной и общественной жизни столицы.

Конкурс объединяет талантливых, близких по духу людей, которые достойно продолжают самобытные традиции уникального музыкально-поэтического жанра. В рамках фестиваля прошёл праздничный гала-концерт, лучших исполнителей наградили. Кроме того, для гостей подготовили выставки, мастер-классы и презентации.