На Черноморском побережье собрали около 170 тысяч тонн загрязненного грунта

На Черноморском побережье приступили к новому важному этапу ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Мазут откачивают непосредственно из резервуаров танкера "Волгонефть-239", чтобы не допустить возможных утечек. Для этого специалисты построили искусственный вал, а также восстановили часть оборудования на судне. Работы идут круглосуточно на всех участках. Как сообщили в МЧС, собрано уже почти 170 тысяч тонн загрязнённого грунта.

Люди и техника работают и днём, и ночью. У мыса Панагия, где находится танкер, в 18 часов в воскресенье начали откачивать мазут. Технология сложная. Битумовозы подъезжают к корме танкера по техническому валу. И разогретый до температуры плюс 45 градусов мазут по трубам откачивают в ёмкости спецтехники. В каждую вмещается до 20 тонн нефтепродуктов.

Время не ждёт - необходимо как можно скорее восстановить экосистему Черноморского побережья, Краснодарского края и Республики Крым, убрать загрязнения из акватории и сделать все, чтобы избежать новых утечек нефтепродуктов.

Шторм приносит мазут на пляжи Кубани. Загрязнения обнаружили на 24 обследованных участках - это более половины пляжей региона. Прибрежную зону очищают в режиме нон-стоп. Сложная ситуация в районе Витязевского лимана в Анапе.

Акваторию закрытой бухты у кормы "Волгонефть-239" освободили от мазута. Искусственный вал вокруг танкера укрепили. Очищено более 285 километров берега - это сводка от МЧС. Собрано более почти 170 тысяч тонн загрязненного грунта. Береговую линию регулярно обследуют с воздуха.

За сутки в Краснодарском крае обнаружены небольшие выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог, что в Темрюкском районе. А это уже Керченский пролив. Очищено без малого 200 километров береговой линии, собрано более 482 тонн загрязнённого грунта.