Роспотребнадзор подтвердил опасность аромаингаляторов, которые продавались на маркетплейсах. Установлено, что эта продукция содержит вещества, негативно влияющие на нервную и дыхательную системы, печень и почки. Ведомство провело проверку по запросу Госдумы.

К главе Роспотребнадзора Анне Поповой ранее обратился первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Парламентарий просил проверить аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ и выяснить последствия их употребления. В результате проверки были обнаружены вещества 3 класса опасности, не заявленные на маркировке продукции.

Действие декларации на аромаингаляторы было приостановлено. Маркетплейсам рекомендовано блокировать такие позиции в разделах "медицинские изделия", "медицинские приборы" и "аптека". Ранее сообщалось, что дети называли аромаингаляторы "осветителями для мозга" и пользовались ими прямо во время уроков, передает РИА Новости.