Сотрудники госдепа США массово увольняются перед инаугурацией Трампа

Десятки сотрудников госдепартамента США подают в отставку по требованию Дональда Трампа. В их числе и высокопоставленные дипломаты. Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, соответствующие указания были получены от помощников избранного президента.

Отмечается, что массовые отставки призваны показать "решительный разрыв" команды Трампа с администрацией уходящего президента США Джо Байдена. В список войдут, в частности, помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.

Ранее стало известно, что государственные служащие в США начали активно менять описание своих должностей и рабочих функций. Это делается из опасений попасть под сокращение при новом американском президенте.