Появились новые сведения о встрече Путина и Трампа

Возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится не раньше марта. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

По его словам, перед встречей лидеры России и США должны провести телефонный разговор. Только после этого, возможно, будут даны указания о подготовке встречи. О порядке организации переговоров такого высокого уровня Юнашеву рассказали источники в Кремле и российском МИД.

По словам собеседников журналиста, до личной встречи Трампа и Путина еще далеко. Сначала президент США должен нанести свой первый официальный визит. Ранее сообщалось, что Трамп первым делом поедет в Китай. Только потом можно говорить о встрече с Путиным.

"Не уверен, что это будет зимой", — сказал один из источников Юнашева.

Ранее сегодня CNN сообщил, что помощники Дональда Трампа получили указание в первые дни после инаугурации устроить избранному президенту США телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одной из тем беседы станет организация в ближайшие месяцы личной встречи двух президентов. Будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января.