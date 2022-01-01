Появились результаты экспертизы крови скончавшегося пресс-секретаря Shaman

Стали известны результаты анализов крови пресс-секретаря певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника агентства, никаких запрещенных веществ в крови журналиста не обнаружено.

Причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом, пишет РИА.

Антон Коробков-Землянский скончался 9 ноября. Вечером ему стало плохо дома - он начал задыхаться. Супруга журналиста вызвала скорую помощь, но прибывшие врачи не смогли спасти его.

СМИ называли различные причины смерти Коробкова-Землянского. По одной из версий, журналист мог скончаться из-за сердечной патологии. По другим данным, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.

Антон Коробков-Землянский раньше работал пресс-секретарём Филиппа Киркорова. С 2022 года представлял в СМИ Ярослава Дронова (SHAMAN). Также был директором по коммуникациям Европейской медиагруппы.