ВСУ создали живой щит из мирных жителей Времевки и окрестностей в Донецкой народной республике. Об этом рассказал инструктор штурмовой бригады группировки "Восток" ВС России с позывным Серго.

По словам военного, украинские боевики перевезли всех мирных жителей окрестностей Времевки в Великую Новоселку. Они сделали из гражданских живой щит, таким образом пытаясь замедлить продвижение ВС России.

Российский боец отметил, что подобные действия со стороны украинских солдат являются привычной практикой. ВС России действуют четко и выверенно, чтобы не повредить мирным жителям, передает ТАСС.