Росавиация сняла ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска. По данным ведомства, запрет перестал действовать с 10:30 мск.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. За время их действия на запасные аэродромы было отправлено три рейса, направлявшихся в Казань, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Казанью. Позже мэрия столицы Татарстана предупредила граждан об опасности атаки дронов. В аэропорту Казани были введены временные ограничения.