Кабмин расширил список жизненно необходимых лекарств

Список жизненно необходимых лекарств расширен. Кабмин внес в него еще 18 наименований, заявил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

Как отметил на заседании Мишустин, большинство внесенных препаратов применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов. Премьер добавил, что целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме, сахарном диабете.

Мишустин подчеркнул, что список регулярно обновляется. Уже половина из этих лекарств производится в России. Премьер также добавил, что есть обновление и в перечне 14 высокозатратных нозологий. В него включен препарат, необходимый для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге. Эти медикаменты пациентам выдаются бесплатно, передает РИА Новости.