ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по школе в селе Бехтеры

Украинские войска нанесли удар ракетами HIMARS по школе в селе Бехтеры Скадовского района Херсонской области. Противник использовал кассетные боеприпасы, сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.

Жертвами обстрела из американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасом DPICM стали два мирных жителя. Ранения получили, по последним данным, пятнадцать человек, в том числе двое детей, передает РИА Новости.

Украинские боевики обстреляли Бехтеры кассетными снарядами утром 20 января. Взрывы прогремели рядом со школой, куда на занятия шли учителя и дети. Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.