Во многих регионах установилась аномально теплая погода

Аномально теплая для разгара зимы погода установилась в самых разных регионах страны. Полувековой рекорд температуры побит в воскресенье во Владивостоке. Накануне там было плюс 3.

Резко ослабли морозы и на Сахалине. В сочетании с высокой влажностью это создало условия для появления плотного тумана. И если для отдыхающих - это повод запечатлеть красивые кадры, то для пилотов самолетов - дополнительная нагрузка. Из-за низкой видимости в аэропорту Южно-Сахалинска на несколько часов было задержано прибытие двух авиарейсов.

А в Сочи мощный циклон стал причиной сильного шторма. Высота волн на море достигала трех метров. Однако это не остановило особо отчаянных от попыток совершить заплыв.

Не стоит рассчитывать на зимние пейзажи и жителям столичного региона. После легкого похолодания в ближайшие пару дней, начиная с четверга москвичей опять ждет оттепель - до плюс 5. Несмотря на то, что до календарной весны еще далеко, проникнуться атмосферой марта можно уже сейчас. Так, в Аптекарском огороде МГУ расцвели подснежники.