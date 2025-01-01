Собянин: Здание школы №1566 в Марьино откроется после реконструкции к началу учебного года

В Москве в полную силу заработала программа модернизации столичных школ. Пилотный этап начался в прошлом году. Когда в городе обновили 4 здания. Теперь в планах уже свыше 50 школ. Как идут работы, в одной из них - в районе Марьино - сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

На юго-востоке столицы рабочий процесс идет полным ходом. Здание школы памяти героев Сталинградской битвы, возведённое еще в конце прошлого века, за время работы устарело. Так что в ходе капитального ремонта у строителей много работы.

"Полностью заменены все конструктивные элементы несущие, заменены плитоперекрытия, полностью заменены все инженерные системы, полностью все стяжки пола. То есть, грубо говоря, школа построена заново", - отметил Алексей Киселёв, представитель генерального подрядчика.

На крыше заменят покрытие, оконные и дверные рамы обновят, на входе установят пандусы, а поврежденные со временем фасады реставрируют. Значительная часть работ предусмотрена и внутри строения. Так что в скором времени здесь будут созданы комфортные условия для учебы и творчества.

"Одна из этих школ, здесь, на которой мы присутствуем, будет базой для проведения таких соревнований как робототехника, 3D моделирование и работы, связанные с математикой, искусственным интеллектом, программированием и т.д. Здесь будет лучшая техника, для того чтобы ребята получали самое современные знания", - отметил Сергей Собянин.

При этом основное внимание будет уделено и организации современной образовательной среды для детей и педагогов. Планируется, что в обновленном здании появятся универсальные и специализированные кабинеты, где будут обучаться школьники с седьмого по одиннадцатые классы, в том числе которые выбрали точные науки как профильные.

"Преимущественно здесь будут обучаться те ребята, у которых в учебном плане запланировано углублённое изучение математики, физики, химии, информатики, робототехники. Соответственно здесь будут кабинеты, которые будут обеспечивать именно насыщенность образовательных программ для этих ребят", - рассказала Татьяна Смирнова, директор школы №1566.

Обновленный корпус на Люблинской улице предполагается использовать как региональную площадку для проведения Национального чемпионата по робототехнике "Лига Инженеров. Не забыли, конечно, и о спорте, здесь также будут открыты секции по футболу, волейболу, баскетболу и большому теннису. Кроме того, школу оснастят эстетичной удобной мебелью, для удобства родителей в вестибюлях обустроят комфортные места ожидания. Планируется, что своих первых учеников обновлённое здание сможет принять уже 1 сентября 2025 года.