В ГКБ им. Демихова разработали уникальный метод лечения крупных суставов

Врачи больницы имени Демихова разработали уникальный авторский метод лечения крупных суставов. Лечение проходит эффективнее, а риск развития инфекции сведён к минимуму. Ещё недавно диагноз "остеомиелит" звучал как приговор, но теперь у пациентов, страдающих этим недугом, есть все шансы ходить самостоятельною.

Галина Михайловна теперь сможет гулять с любимыми внучками. Проблемы с ногой у неё начались давно. 8 лет назад врачи установили эндопротез. Но этой весной в районе коленного сустава у женщины обнаружили липосаркому. Новообразование успешно удалили. Однако начались осложнения.

В онкологической клинике провели все необходимые процедуры, чтобы остановить гнойно-некротический процесс. Но безуспешно. Так Галина Михайловна попала в Центр гнойной хирургии имени Демихова, где занимаются лечением заболеваний, вызванных костно-суставными инфекциями. Остеомиелит, развившийся у пациентки после удаления опухоли, создаёт для человека массу проблем.

"Это тяжёлое заболевание. Не позволяющее нагружать ногу. Сопровождающееся высокой температурой. И сильным болевым синдромом. Не позволяющее пациенту активно жить", - отметил Пулад Леваль, заведующий отделением гнойной хирургии №2 Центра гнойной хирургии ГКБ им. В.П. Демихова.

Ещё недавно для многих пациентов диагноз "остеомиелит" становился приговором. Но московские хирурги разработали и запатентовали уникальный авторский метод лечения крупных суставов. Удалив инфицированный сустав, пациенту устанавливают особый антибактериальный эндопротез. Это и есть основное ноу-хау. Его используют и для решения проблем в тазобедренном суставе, и в коленном. На первом этапе лечения удаляют инфицированные ткани, а также разрушенный сустав. А на его место устанавливают временный протез.

"Лечебный эндопротез, который нами используется, он из полимера - это смесь цемента с пластиком. Он имеет множество пор, которые увеличивают площадь высвобождения антибиотика. То же самое с эндопротезом коленного сустава. Две части, устанавливаются на бедренную кость, на большую берцовую кость", - пояснил Пулад Леваль.

Эндопротез в течение 6-12 месяцев высвобождает в окружающие ткани антибиотик, призванный устранить инфекцию. Если всё прошло успешно - а таких, "позитивных" случаев 95% - пациенту устанавливают полноценный металлический эндопротез. Такое лечение занимает немало времени, но в результате человек может спокойно пользоваться конечностью. С минимальным риском рецидива.

В Центре гнойной хирургии есть и другие отличные новости для пациентов со сложными заболеваниями. Получен грант на печать 3D имплантов из титана.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"