Крупная авария с участием такси произошла в Москве

Несколько человек, среди них ребёнок, пострадали в результате крупной аварии на северо-востоке Москвы.

Поздним вечером микроавтобус службы такси столкнулся с машиной коммунальных служб на улице Советской армии. Иномарка при повороте не пропустила грузовик.

От очень сильного удара у легковушки разворотило всю переднюю часть, а водитель КАМАЗа вылетел из кабины. Машина остановилась, только врезавшись в забор.

Обошлось без серьёзных травм, одного пассажира такси и малолетнего ребенка отправили в больницу для более тщательного обследования.