Появились кадры с места массового ДТП в Реутове

В подмосковном Реутове только чудом серьёзно никто не пострадал, несмотря на массовость ДТП. Легковушка протаранила сразу шесть припаркованных автомобилей, после чего перевернулась. Кто находился в салоне и почему водителям поврежденных машин не так просто будет получить компенсации?

Это первые минуты после ДТП в подмосковном Реутове. На кадрах видно, что еще не успели приехать ни спасатели, ни медики. Вокруг перевернутого автомобиля - жители соседних многоэтажек, которых разбудили громкие звуки ударов. Они выбежали на улицу, чтобы оказать первую помощь водителю и его пассажирам. Тот, кто был за рулем, виновник очень дорогой аварии. Он буквально летел по улице, не справился с управлением и протаранил шесть иномарок, а после перевернулся.

Все, кто находились в автомобиле, только чудом выжили и отделались легкими ссадинами. Известно, что водитель был трезвым. По некоторым данным, он так сильно спешил на день рождения к другу, что теперь вместе со своими пассажирами будет отмечать второе появление на свет. И если для последних эта история завершилась благополучно, то у виновника ДТП еще, вероятно, появятся проблемы. Выяснилось, что у него нет полиса ОСАГО. А значит, водитель может понести ответственность за ущерб, нанесенный другим автомобилям.

"Если у владельцев тех пострадавших автомобилей, есть полис КАСКО, там будет платить страховая компания. Если у кого-то такого полиса нет, тогда остается один путь, разбираться с виновником аварии. Соответственно, это уже через суд", - отметил Игорь Моржаретто, автоэксперт.

И даже если страховые компании оплатят ремонт, то они имеют право выдвинуть иски виновнику ДТП и потребовать компенсацию расходов. Учитывая серьезные повреждения автомобилей, это вполне вероятно.