В московском МЧС коту Толику вручили звание прапорщика внутренней службы

Коту-пожарному, который живёт и работает в одной из частей столичной МЧС, присвоили звание прапорщика внутренней службы. Не за красивые глаза, а за реальные дела. Он провожает коллег на выезды и встречает после трудового дня, а ещё всегда готов поддержать! Что ещё входит в обязанности Анатолия? И как он стал членом команды?

У прапорщика Толика день расписан по минутам. От его внимательных глаз и пушистых усов не ускользнёт ни одна мелочь. Сначала надо всех выслушать и успокоить, потом - обнюхать обмундирование. Затем - оценить техническое состояние автотранспорта. Как никак - Толик уже пять лет служит в пожарно-спасательном гарнизоне. И переживает за каждого из своих героических коллег.

Кроме пушистых боков, Толик дарит друзьям еще и своё драгоценное время. Другой бы носился по округе с утра до вечера. А Анатолий полностью сосредоточен на рабочем процессе.

У пушистого прапорщика все баллоны пересчитаны. Во время очередного выезда он за технику абсолютно спокоен. Его друзья собираются моментально. Профессионализм московских пожарных всегда на высоте. Они спасают не только людей, их дома, но и животных. И очень часто оставляют их себе. Кошек, собак, птиц. Толик - из тех самых, спасённых на пожаре.

Решение присвоить звание коту вопросов ни у кого не вызвало. У Толика есть даже погоны, в ближайшее время обещают сшить форму. "Мы считаем, что Толик это право заслужил. Здесь он когти никогда не точит, не гадит. Он занимается исключительно только своими делами. Ловит крыс, мышей", - сказал Алексей Киров, командир отделения 89 ПСЧ МЧС Москвы по ЮВАО.

А еще он трогательно ждёт своих коллег с очередного выезда. Нервно бродит вдоль части, не боясь замерзнуть. Зато встречает их первым, стараясь расслабить. Толик вообще делает всё, что его кошачьей душе угодно. Причем, с явным намёком на дальнейший карьерный рост.

"Пожарная часть находится полностью в его распоряжении. Он спит, где хочет. Ходит, где хочет. Мы его чаще всего застукиваем, так скажем, в кабинете начальника пожарной части", - рассказала Татьяна Прошина, старший инженер МЧС Москвы по ЮВАО.

Толик в дела руководства не вмешивается - лежит себе тихо, помогая морально и психологически. Но кое-какие злоупотребления с использованием служебного положения - налицо.

"Какие-то свои кошачьи хитрости он использует. Своё обаяние, привлекательность. Поэтому, если его покормили час назад, он может так же прийти, мяукнуть и сказать, что его не кормили даже пять минут назад", - говорит Алексей Киров.

Если честно, Толик делает это по доброте душевной. Ему ведь много еды не надо, он держит форму. Главное для хвостатого прапорщика - радость общения.