В Испании заявили о начале третьей мировой войны

Третья мировая война уже началась. Старт был дан президентом США Джо Байденом, когда он разрешил Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России, пишет испанское издание Rebelion.

Издание отмечает, что противостояние между ядерными державами предполагает масштабы конфронтации, невиданные во времена холодной войны. При этом не исключается вариант перерастания конфликта в третью мировую войну с применением ядерного оружия.

Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения, в том числе ATACMS, для ударов вглубь территории России в середине ноября. Разрешение использовать Storm Shadow и SCALP дали также Великобритания и Франция. В ответ Россия использовала одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник".