Россиян предупредили о новой уловке мошенников в Telegram

Расклеенные в подъездах объявления с QR-кодами для подключения к "домовому чату" - новая уловка мошенников. Об этом россиян предупредили эксперты Mobile Research Group и "Лаборатории Касперского".

Эксперты пояснили, что с помощью этого QR-кода аферисты могут взломать учетную запись пользователя в мессенджере Telegram. Если жертва сканирует мошеннический QR-код, у нее открывается мессенджер и появляется сообщение о подключении стороннего устройства. Если пользователь указывает и второй фактор злоумышленникам становятся доступны все контакты и переписка.

Эксперты рекомендуют для защиты личных данных установить двухфакторную аутентификацию в мессенджере и перепроверять ресурсы, на которые их перенаправляет QR-код. Специалисты подчеркивают: аферисты рассчитывают на невнимательность и невысокую цифровую грамотность россиян, передает РБК.