Тело изрезанной женщины обнаружили в машине Гоши Куценко

Тело женщины с множественными ножевыми ранами нашли в "Запорожце" актера Гоши Куценко в Москве.

Автомобиль был припаркован во дворе дома на Кутузовском проспекте. Тело заметили прохожие и вызвали полицию.

По предварительным данным, пара без определенного места жительства проникла в автомобиль, в котором выпивала и занималась любовь. Предположительно, в ходе застолья между ними произошел конфликт, который закончился поножовщиной.

Подозреваемый в убийстве уже задержан — это мужчина 1994 года рождения, пишет Mash.