Запад "оправдал" Россию в деле о повреждении кабелей на Балтике

Повреждения кабелей в Балтийском море, скорее всего, были результатом аварий, а не российских диверсий. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей американских и европейских спецслужб.

Издание отмечает: ранее уже были случаи, когда оказывалось, что кабели случайно перерезал экскаватор, а не "коварные русские". Однако о тех инцидентах на Западе предпочитали умалчивать.

Авторы отмечают: собранные на сегодняшний день доказательства, включая перехваченные сообщения и другие секретные разведданные, указывают на то, что причиной аварий стала неопытность экипажей на судах. Это подтверждается заявлениями американских и европейских официальных лиц. Речь идет об итогах расследования трех последних инцидентов – в том числе случая с захватом финскими силовиками перевозящего российскую нефть судна Eagle S.