Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Овны

Отличный день для того, чтобы повысить свой авторитет, прорекламировать свои услуги. Если вам есть чем гордиться, поделитесь этим с окружающим, не скромничайте.

Тельцы

Вам сегодня будет легко настоять на своем или проявить себя лидерами. Солнце и Плутон также помогут подняться по карьерной лестнице, сменить работу.

Близнецы

Хороший день для принятия решений, касающихся учебы, юридических дел, дальних поездок. Вам может крупно повезти, особенно если вы уверены в своем выборе.

Раки

Представителям знака, желающим инвестировать или сохранить деньги, можно заняться поиском вариантов. Подумайте сегодня над семейным бюджетом, налогами, страховками.

Львы

Очень важный день для отношений всех представителей этого знака. То, что вы делаете сейчас, оставит след очень надолго – постарайтесь заложить добротный фундамент для своего будущего.

Девы

Вам пора пересмотреть свои рабочие или семейные обязанности, отношения в коллективе. Не исключено, что ваша нагрузка изменится, держите руку на пульсе.

Весы

Вы сможете принять важное решение, касающееся творчества, личной жизни, увлечений, хобби. Если вы решитесь на что-то новое – это будет надолго, на несколько лет.

Скорпионы

Сегодня удачный день, чтобы определиться в вопросах, касающихся недвижимости, переезда или состава вашей семьи. Вы почувствуете, в какую сторону идти.

Стрельцы

Звезды помогут продвинуться в сложных переговорах, переписках, деловом общении. Вы сможете поставить точку в конфликте или затянувшемся рабочем процессе.

Козероги

Звезды дают вам шанс улучшить свое финансовое положение. Просмотрите вакансии, поработайте над резюме, рекламируйте свои товары и услуги в интернете.

Водолеи

Солнце и Плутон впервые сошлись в вашем знаке, и теперь будут делать это ежегодно. Это ваш день силы – медитируйте, ищите решения, покупайте талисманы.

Рыбы

Прислушайтесь к себе, присмотритесь к событиям. Звезды помогут вам понять, куда двигаться дальше, как подстроиться под меняющийся мир и преуспеть.