Потери ВСУ в Курской области превысили 53 тысячи человек

Минобороны России сообщило, что за сутки потери ВСУ в Курской области составили более 460 военнослужащих.

Уточняется, что уничтожены четыре танка, а также девять боевых бронированных машин, пять артиллерийских орудий, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, 57 автомобилей.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Гончаровка, Казачья Локня", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Минобороны России, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 53330 военнослужащих, 308 танков, 378 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS.