Российские войска формируют огневой мешок для ВСУ у освобожденной Новоегоровки

ВС России, продвигаясь в районе освобожденной Новоегоровки в ЛНР, формируют огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он подчеркнул: если украинские солдаты не покинут этот участок фронта, они окажутся в полном окружении.

Военный эксперт пояснил: освобождение Новоегоровки открыло российским силам выход на западные границы ЛНР на сватовско-кременском участке. Марочко считает, что это вопрос ближайшей перспективы.

Группировка ВСУ уже попала в весьма затруднительное положение. Однако у украинских солдат еще есть время "запрыгнуть в последний вагон", считает эксперт. В то же время, исходя из динамики продвижения ВС России на этом направлении, времени для действий у украинских солдат крайне мало, приводит комментарий эксперта ТАСС.