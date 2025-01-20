Хаос в управлении подразделениями ВСУ сохраняется на покровском направлении почти год. Бригады истощаются и не получают пополнения, приводит жалобы украинских военных "Украинская правда".

Ранее в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что российские военные уничтожили позиции ВСУ под Покровском в ДНР. Украинские позиции были разрушены в результате штурмовых действий и ударов со стороны российских войск.

Как рассказал изданию один из командиров ВСУ, с некоторыми позициями украинских войск отсутствует связь, так как у них нет раций. Некоторые выходят на связь только при наличии мобильного интернета. Старые бригады истощаются и не получают желаемое пополнение. Новые же, за неимением опыта, быстро теряют людей и технику.