Число погибших в Русском Поречном возросло до девяти

Российские военные находят все новые жертвы ВСУ в освобожденном Русском Поречном. Как рассказал журналистам командир отделения 352-го мотострелкового полка с позывным Ксей, их число возросло с семи до девяти.

По данным российского военного, обнаружившего тела, на жертвах зафиксированы осколочные и пулевые ранения. Погибшие найдены во время стандартного осмотра подвалов на наличие украинских солдат или российских раненых.

Военный уточнил, что проверки продолжаются. Пока нашли три подвала, третий – буквально на днях. В первом подвале было пятеро погибших, во втором - двое, в третьем - двое. Все – мирные граждане, передает ТАСС.