Вернувшийся в Россию Валерий Меладзе тайно приехал на кладбище

Некоторое время назад Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева вместе с детьми переехали в Европу. Однако про Россию артисты не забывают. Недавно они вернулись домой. Причем приезд пары проходил в рамках строгой приватности.

Так, по городу Валерий Меладзе передвигался на нескольких тонированных внедорожниках элитной иностранной марки, принадлежащих ему и его сестре. В поездках по Москве артиста сопровождала охрана. Во время визита Меладзе повидался с матерью, родными и посетил могилу своего отца Шоты Меладзе, который умер год назад, передает SHOT.

Примечательно, что на кладбище исполнитель несколько минут не выходил из автомобиля, пока родные и охранники не осмотрели территорию. Потом он подошел к могиле.

Отметим, что скоро стартует гастрольный тур Валерия Меладзе, приуроченное к его юбилею. В его концертном графике намечены концерты в Турции, Германии, Чехии, Австрии, Швеции и Финляндии. Говорят, осенью певец отправится в США. В России официально концертов Валерия Меладзе не запланировано, но артист с удовольствием выступит на частном мероприятии за 15,5 миллионов рублей.