В ЕК признали безуспешные попытки фон дер Ляйен встретиться с Трампом

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается как можно скорее организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако пока ее попытки не увенчались успехом, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

По словам Пинью, пока нет конкретной даты. Встречи глав ЕК и избранного американского лидера запланировать не удалось.

Представитель ЕК 10 января заявила, что фон дер Ляйен не планирует присутствовать на инаугурации Трампа. Американская сторона не прислала приглашения. Председатель Еврокомиссии и до вступления Дональда Трампа в должность пыталась организовать встречу, передает ТАСС.