"Я знал, что я хочу": Николаев рассказал Корчевникову о Королевой

17 января свой юбилей отметил один из самых успешных и популярных представителей отечественного шоу-бизнеса: автор-песенник, исполнитель Игорь Николаев. Известному певцу исполнилось 65 лет. По такому случаю артист дал откровенное интервью Борису Корчевникову. Разумеется, зашла речь и о Наташе Королевой.

Пожалуй, именно Игорю Николаеву артистка обязана успехом и известностью. Едва познакомившись с Натальей Порывай, он понял потенциал юной артистки. Именно Николаев придумал ей звучный псевдоним и написал песни, сделавшие ее невероятно востребованной и популярной. Наташа Королева выходила на одну сцену с такими дивами как Алла Пугачева и Ирина Аллегрова. Постепенно отношения маэстро и его музы из рабочих переросли в личные. Ни 13-летняя разница в возрасте, ни то обстоятельство, что ради нее певец оставил семью, влюбленных не смущали.

"Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель, она очень была послушная. Все было хорошо", - сообщил Игорь Николаев Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

В начале 90-ых Николаев и Королева поженились и прожили в браке почти десять лет. Однако грянул развод, который стал сенсацией для фанатов пары. Обошлось без скандалов: Наташа и Игорь не делили ни имущество, ни песни. При этом не секрет, что артист тяжело переживал развод, они долго не общались. Сейчас все недопонимания в прошлом.

"Я помню в жизни только хорошее, у меня только положительные эмоции. Песни остались, они не умерли. Личная жизнь - это совершенно другая история, но песни живут своей жизнью, они остались в памяти у людей", - заключил исполнитель.