Алсу подготовила новый удар для бывшего мужа Яна Абрамова

Певица Алсу оформила развод с бизнесменом Яном Абрамовым в конце августа 2024 года. Пара рассталась после 18 лет брака. Трое детей, дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль, остались жить с матерью. Теперь Алсу и Ян Абрамов через суд делят совместно нажитое имущество. По словам адвоката бизнесмена Александра Добровинского, артистка не согласилась на сумму отступных, предложенных бывшим супругом.

Полным ходом идут судебные разбирательства. Говорят, на кону имущество на сумму десять миллиардов рублей. А теперь Александр Добровинский в своем официальном телеграм-канале сообщил, что Алсу готовит новый удар для его клиента.

"В кулуарах мне рассказали, что Алсу приготовила еще один иск к моему доверителю Яну Абрамову. Что в нем, пока сказать не могу, но очевидно, что он касается любви... любви одной женщины к деньгам бывшего мужа", - с иронией сообщил Добровинский.

Ранее он утверждал, что Алсу судится не только с бывшим мужем Яном Абрамовым, но и с его родителями и родственниками.