Израиль и ХАМАС обмениваются пленными: первые результаты перемирия

Кадры с освобожденными из плена Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер по израильскому телевидению повторяют весь день. Люди ликуют, плачут, обсуждают каждую деталь, связанную с возвращением заложниц. Как их доставили на родину, какое столпотворение было у госпиталя, где девушек осматривали врачи.

Заложницы были у ХАМАС 471 день. Эмили Демари вернулась домой, лишившись двух пальцев: она была ранена в день атаки. Это все, что известно про состояние бывших пленниц. О том, что им пришлось пережить, сами девушки молчат. Никаких подробностей о состоянии освобожденных не смогли добиться журналисты и от министра здравоохранения Израиля Уриэля Бусо, побывавшего в госпитале.

"Врачи, медперсонал, соцработники, психолог и сотрудники службы безопасности находятся с освобожденными. Мы ни на чем не экономим - здесь есть даже диетологи. Это праздник для вернувшихся и их семей, для нас важно, чтобы они чувствовали себя комфортно", - заявил министр.

В Израиле второй день эйфория после возвращения заложников. Но все обескуражены тем, как прошла их передача. Девушкам бойцы ХАМАС вручили "сертификаты об освобождении", их фотографии в плену, а также карту Газы. Все это вложили в пакет с фирменной символикой группировки. Одну из пленниц заставили надеть ожерелье с миниатюрными палестинскими флагами.

На том же автобусе обратно в Газу вернулись из Израиля 90 заключенных, которых правительство Нетаньяху считает членами радикальных группировок. Это - часть сделки с ХАМАС. Арестанты содержались в тюрьмах для особо опасных преступников. В Рамалле автобус "Красного креста", на крыше которого сидели люди и размахивали флагами ХАМАС и "Хезболлы", встречала огромная толпа.

В Газе жители впервые за многие месяцы передвигаются по городам, не боясь обстрелов. Беженцы начали возвращаться в дома. На улицах - груды разрушенных железобетонных конструкций. Под многими из которых до сих пор остаются погибшие.

По данным ООН, 436 тысяч зданий, а это 92% всех домов в Газе, армия обороны Израиля разрушила. 160 тысяч не подлежат восстановлению. Ни одна из военных операций в палестинском анклаве не была настолько продолжительной и разрушительной. Восстановление сектора Газа обошлось бы в десятки миллиардов долларов, что для бедного местного населения - немыслимая сумма. И даже при наличии необходимых средств на то, чтобы заново отстроить жилые кварталы, уйдут годы.

Конфликт унес жизни почти 47 тысяч жителей Газы. И нет уверенности, что он не возобновится. В ООН приветствовали введенный накануне режим прекращения огня.

"Я приветствую введение режима прекращения огня и освобождение заложников в Газе. Мы готовы оказать поддержку в этих процессах и расширить масштабы оказания гуманитарной помощи палестинцам, которые продолжают страдать", - сказал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Авиакомпании мира одна за другой объявляют о возобновлении рейсов в Израиль. В ближайшие недели Израиль и ХАМАС будут обмениваться пленными - по субботам. Среди заложников есть русский - Александр Труфанов. В посольстве России в Израиле выразили надежду, что и он вернется домой.