Рубль рухнет после инаугурации Дональда Трампа

Сегодня, 20 января, республиканец Дональд Трамп снова станет президентом США. Завершается подготовка к инаугурации. На фоне этого знаменательного события, считает экономист Александр Разуваев, курс доллара может подскочить до 110 рублей. По его мнению, на ослабление рубля повлияет не только санкционный режим, но и ожидания инвесторов, связанные с приходом к власти Трампа.

Однако, предполагает эксперт в беседе с ТВ Центром, не исключено, что в этом году избранный президент США отменит санкции против Мосбиржи. Тогда рубль сможет укрепиться. Однако долгосрочные прогнозы на этот счет сделать сложно.

Меж тем Россия уже поздравила Дональда Трампа со вступлением в должность, заявил Владимир Путин в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности по видеосвязи.