Путин: Россия поздравляет Трампа со вступлением в должность

Россия поздравляет Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, заявил Владимир Путин на совещании Совбеза в понедельник.

С докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.

"Что касается самого урегулирования ситуации (на Украине), то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир", - подчеркнул российский лидер.

Как добавил Путин, Москва видит заявления Трампа о желании восстановить прямые контакты и о недопустимости третьей мировой войны, приветствует такой настрой.

Необходимо устранить первопричины украинского кризиса, резюмировал глава государства.