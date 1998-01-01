Сын Боярского откровенно рассказал о тайных детях

Все началось с того, что Михаил Боярский в честь своего юбилея дал интервью, в котором сообщил, что у него шестеро внуков. Таким образом стало известно, что наследник легендарного актера Сергей успел развестись, снова жениться и обзавестись еще двумя детьми.

Впервые наследник Михаила Боярского прокомментировал эту информацию. В программе "Ты не поверишь!" политик рассказал, что у него действительно родилось еще двое детей. Это мальчики. Одному четыре года, второму нет и одного года.

"Они просто малыши — Сережа и Миша. У нас стоит задача повышения демографии. Я, как человек ответственный, выполняю. Папа очень рад, что в нашей семье столько прекрасных разветвлений и чудесных продолжений нашей фамилии", - сообщил Сергей Боярский.

Напомним, что впервые сын прославленного артиста женился в 1998 году. Его избранницей стала женщина по имени Екатерина. Она родила Сергею дочерей Екатерину и Александру. Им сейчас 26 и 16 лет соответственно.