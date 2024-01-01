Жила у подруги, что-то употребляла: последние дни Фрейи Зильбер

22 декабря 2024 года стало известно о смерти Фрейи Зильбер. 26-летняя девушка родила сына от старшего наследника актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина. Сообщалось, что ее нашли мертвой в квартире, вокруг якобы валялись шприцы. По некоторым данным, вскоре после рождения сына Марка от Макара Касаткина Фрейя (по слухам, ее настоящее имя Анастасия) отдала мальчика на воспитание бабушке.

Лишь сейчас Андрей Малахов в своем шоу раскрыл детали последних дней жизни Фрейи. Выяснилось, что Зильбер не имела собственного дома. Она жила у подруги. Журналисты вместе с матерью Фрейи Ниной Лупачевой посетили квартиру. Жилище явно давно нуждалось в ремонте.

"Она еще утром была жива, весела, счастлива. Они просто что-то не то смешали, видимо, по глупости... "Гудели" всю ночь, они утром легли спать, поэтому меня не удивило ничего, ну спят и спят. А потом пришла подружка к ним, я говорю: „Заходи“. Мою дочь обнаружили на кресле, она живая была, а мальчика в той комнате, Фрейя уже холодная была. Думаю, они смешали что-то с алкоголем", - сообщила женщина, открывшая дверь в ту самую квартиру.

Прощание с Фрейей Зильбер прошло 26 декабря. Ее планировалось кремировать и отправить на родину - в Барнаул.

"Я до сих пор не могу в это поверить, даже когда была у гроба, в крематории. Не могу, не верю, что нет больше моей девочки", - всхлипывала мать Фрейи Зильбер на шоу.