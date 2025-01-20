Трамп отправился пить чай с Байденом: жена Мелания сразила красотой наповал

Через считанные часы в США состоится инаугурация Дональда Трампа. Совсем скоро он снова станет американским президентом. Пока же Дональд вместе с супругой Меланией прибыл в Белый дом, чтобы по традиции выпить чай с Джо Байденом и его женой. Пары под вспышки и щелчки затворов фотокамер поприветствовали друг друга, выстроились в линию, чтобы сняться для журналистов, а затем вошли в помещение.

Мелания Трамп выбрала лаконичный черно-белый образ, дополнив его классической шляпкой и гладко убранными волосами. В Сети бурно обсуждают этот образ бывшей словенской модели, в котором она появится на инаугурации. Кто-то сравнил его с нарядом Шапокляк, но в основном комментаторы высоко оценили вкус избранницы Дональда Трампа и рассыпались в комплиментах.

Меж тем подоспела новая порция вероятных решений будущего американского лидера. В частности, сообщается, что Трамп в первые часы после инаугурации издаст указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, передает РИА Новости. Также он планирует подписать указ о запрете помощи другим странам, если она противоречит стратегическим интересам США и восстановить смертную казнь на федеральном уровне.