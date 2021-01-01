Дональд Трамп вступил в должность президента США. Как это было и что будет дальше

Едва затянутый хрупким льдом пруд у Капитолия - вот, пожалуй, единственное свидетельство тех якобы "опасных заморозков", из-за которых церемонию инаугурации перенесли под крышу. В эту официальную версию здесь, впрочем, мало кто верит. На термометрах - всего минус 4, многие ходят в расстегнутых куртках, некоторые - и вовсе в пиджаках. Да и сам Дональд Трамп с супругой перед традиционной службой в вашингтонском соборе Святого Иоанна не то чтобы сильно утеплились. Шляпу Мелания явно надела исключительно ради красоты.

Все дело, очевидно, в безопасности. На Трампа уже не раз покушались, так зачем рисковать в столь важный день. Люди тем не менее расстроены. Многие купили билеты. А мест на Capital One Arena, где транслировали инаугурацию, на всех не хватило.

И все же нет худа без добра. Инаугурация в ротонде Капитолия замыкает круг истории. В январе 2021-го разъяренные победой Байдена сторонники MAGA фотографировались здесь со статуей республиканца Рональда Рейгана. Который, в свою очередь, здесь же принимал присягу 40 лет назад. И вот теперь - очередь Трампа. Его фееричного камбэка.

Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прилагая все силы, буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог.

Пожалуй, никогда еще инаугурации в США не вызывали такого ажиотажа. Гадали и о том, что сулит Америке это суровое лицо без тени улыбки с официального фото. И какие именно инициативы предшественника 47-й президент сметет со стола в первый же рабочий день. И будет ли Мелания пить чай в малоприятной для себя компании Джилл Байден? Эту традицию, призванную продемонстрировать мирную передачу власти, в итоге решили соблюсти.

Но и без посиделок с Байденами было понятно: так называемый "дипстейт" действительно принял Трампа и больше не будет вставлять ему палки в колеса столь же усердно, как во время первого срока. Следить здесь нужно за деньгами. На свою инаугурацию республиканец смог собрать рекордные 250 миллионов долларов. А спонсорами покорно выступили его бывшие противники и преданные сторонники демократов - запрещённая в России компания Meta, а также Apple, Amazon, Google, Microsoft. Трамп, очевидно, смог заключить ту самую "хорошую сделку". И теперь с трибуны спокойно и уверенно обещает стране "новую эру национального успеха".

Золотой век Америки начинается прямо сейчас! С этого дня наша страна будет процветать, и ее снова будут уважать по всему миру. Нам будут завидовать все государства. Мы не позволим, чтобы нами пользовались в своих интересах. Каждый день моя администрация будет делать так, чтобы на первом месте всегда была Америка.

Он остановит вторжение нелегальных мигрантов, объявит наркокартели террористическими организациями. Простимулирует добычу энергоресурсов, введет пошлины для других стран. Защитит свободу слова, издав закон о прекращении государственной цензуры. Признает только два гендера - мужской и женский. И, конечно, остановит все войны. Это будет, по словам Трампа, "революция здравого смысла".

Кое-кто хотел отобрать у меня свободу и даже жизнь. Всего несколько месяцев назад в прекрасной Пенсильвании в меня стреляли, но я выжил. Это не случайность. Меня спас Бог, чтобы я вернул Америке былое величие.

По всему видно: инаугурация эта - экстраординарная. И список гостей поэтому - вовсе не формальность. Для некоторых - манифест. Барак Обама - из бывших президентов единственный без жены. Это, вероятно, и есть старт политической карьеры Мишель. Дескать, дама она настолько принципиальная, что дистанцируется уже не только от трампистов, но и от собственного мужа. Самостоятельная, яркая, с твердыми убеждениями - чем не идеальный кандидат от демократов на следующие президентские выборы?

Но трамписты заранее стелят себе соломку, формируя уже международную коалицию. Неслучайно Илон Маск буквально за сутки до начала вашингтонских торжеств публикует лозунг "От MAGA к MEGA: Сделаем Европу снова великой". А Трамп - вопреки традиции - впервые в истории приглашает на свою инаугурацию зарубежных лидеров, в основном - правого толка. Итальянский премьер Джорджиа Мелони. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла. Позвали, конечно, и Виктора Орбана - но он не смог приехать. Зато в Венгрии выступил с пламенной речью:

Каждый может видеть, что модель западного либерального государства, которую они называют либеральной демократией, потерпела крах. Она рухнула под тяжестью собственных ошибок. И местом падения стала ее родина. Соединенные Штаты были чрезмерно бюрократизированной системой, зашедшей в тупик экономикой и бессильным государством. Вот против чего восстали американцы, выбрав в президенты Дональда Трампа.

Еще красноречивее - список тех, кого в Вашингтон не пригласили. А это, например, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. И, конечно, Владимир Зеленский, которого не только не позвали, но еще и публично унизили. Правда, за дело.

Прорваться поближе к телу нового патрона старался и экс-премьер Польши Моравецкий. Но охрана не узнала его. И даже попытки подтвердить свою личность при помощи страницы в Википедии не помогли.

Уже известно, кому хочет позвонить - и как можно скорее - Дональд Трамп. CNN пишет: республиканец поручил своей команде организовать в ближайшие дни разговор с Владимиром Путиным. Обсудить планирует в первую очередь конфликт на Украине. И, видимо, дабы расширить себе здесь поле для маневра, американский президент, как сообщается, намерен подписать указ о запрете на помощь другим странам - в случае, если это противоречит стратегическим интересам Соединенных Штатов.