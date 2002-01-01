Разбитое сердце: Ротару вышла на связь и показала любимого мужчину

София Ротару уже несколько лет ведет весьма закрытый образ жизни. Однако в запрещенной социальной сети "Инстаграм" появляется регулярно. Певица оценивает самые разные публикации и периодически сама выкладывает фотографии. Так, артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена с мужем Анатолием Евдокименко. Ротару не стала подписывать фото, лишь сопроводила его разбитым сердцем.

Лишь самые преданные фанаты помнят о том, что сегодня, 20 января, у Анатолия Евдокименко день рождения. Ему исполнилось бы 83 года. Евдокименко и Ротару оформили отношения в 1968 году. Спустя пару лет у пары родился сын Руслан. Однако в 2002 году семью сразило страшное несчастье - от инсульта умер Анатолий Евдокименко.

С тех пор София Ротару больше замуж не выходила. Несмотря на то, что в кулуарах шептались о разных интрижках артистки, которые якобы имели место быть после того, как она стала вдовой, сама певица утверждала, что в ее жизни навсегда только один мужчина - муж Анатолий Евдокименко.

Отметим, что и сейчас вокруг Софии Ротару муссируются самые разные слухи. Например, никто точно не знает, где живет артистка. По одним данным, вскоре после начала СВО певица переехала жить в Италию вместе со всей семьей. По другой информации, исполнительница продолжает жить в Киеве.