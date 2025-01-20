Дональд Трамп прибыл на инаугурацию: какими будут первые указы

Дональд Трамп прибыл в Конгресс на церемонию инаугурации, которая впервые за 40 лет пройдет внутри Капитолия. Лидер Республиканской партии станет 47-м президентом США, напоминает РИА Новости.

Источник из будущей администрации уже сообщил журналистам, что Одним из первых указов Трампа станет признание в США только двух полов - мужского и женского. Кроме того, госучреждениия будут обязаны использовать в анкетах и удостоверениях личности только два пола.

Исходя из этого трансгендерным спортсменам запретят участвовать в женском спорте. Также будут запрещены "гендерная идеология" и программы разнообразия и инклюзивности в федеральном правительстве, сообщает CNN. Федеральные средства будет запрещено использовать на процедуры перехода из одного пола в другой.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу в президентских выборах в ноябре 2024 года. Республиканец опередил свою соперницу, представительницу Демократической партии Камалу Харрис.