Американист Васильев рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

Каких шагов во внешней политике можно ожидать от Дональда Трампа в ближайшее время? Готов ли он, как обещал, незамедлительно приложить усилия к разрешению украинского конфликта? И как скоро можно ожидать телефонного разговора между президентами России и Соединенных Штатов?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Стороны готовы к этому телефонному разговору. Нужно, чтобы были какие-то конкретные результаты и конкретные договоренности. Если говорить о договоренностях: по всей видимости, стороны дадут толчок переговорному процессу", - отметил он.

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