Минобороны показало работу российских саперов в зоне СВО

Информация о ходе СВО. Еще два населённых пункта полностью освобождены от неонацистов. Российские военные взяли под контроль Новоегоровку в Луганской народной республике и Шевченко в Донецкой. Активное наступление идет на других участках фронта.

Надежное прикрытие от воздушного нападения противника нашим передовым отрядам обеспечивают расчеты ЗРК "Бук-М3". На Красноармейском направлении зенитчики обнаружили и тут же уничтожили американские реактивные снаряды HIMARS.

Точно в цель бьют и операторы ударных беспилотников. На Южно-Донецком направлении, поддерживая наступление штурмовых отрядов, расчеты FPV-дронов поразили скопление вражеской бронетехники. А вот так работают саперы - они всегда впереди, чтобы сделать безопасным продвижение наших войск вглубь обороны ВСУ. Установка разминирования выбрасывает, а затем подрывает тяжёлый 100-метровый тротиловый шнур. Мощный взрыв уничтожает мины и открывает на поле широкий проход, по которому без труда сможет двигаться даже тяжелая техника. Много работы у саперов и на освобожденных территориях.