Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Абубакар Арсункаев находился на посту корректировки огня, когда боевики готовились штурмовать наши позиции. Он следил за перемещениями вражеской техники, определял её координаты и передавал указания артиллеристам. Благодаря точным измерениям младшего сержанта наши военные ликвидировали БМП Bradley и большую часть живой силы ВСУ. Враг был вынужден отступить.

Гвардии рядовой Даниил Лобанов под массированным обстрелом, управляя беспилотником, обнаружил замаскированную огневую точку противника вместе с расчётом, передал координаты их расположения нашим артиллеристам, которые нанесли по боевикам миномётный удар. Благодаря смелым и решительным действиям Даниила Лобанова вооруженное формирование ВСУ было уничтожено.